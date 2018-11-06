ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

سقوط شظايا قذائف من سوريا على بلدة حدودية أردنية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:41 م
سقوط شظايا قذائف من سوريا على بلدة حدودية أردنية
طباعة
وكالات
 

سقطت شظايا قذائف من اشتباكات في الجنوب السوري، على بلدة الرفيد الأردنية الحدودية مع سوريا، مساء الثلاثاء، متسببة في خسائر مادية، دون خسائر في الأرواح.

 

ونقل موقع "24" عن مصادر رسمية أردنية قولها: إن "الشظايا سقطت على منزل، مسببةً أضراراً مادية فقط".

 

وانقطع سقوط القذائف السورية على شمال الأردن، بعد استعادة قوات النظام السوري السيطرة عليها في أغسطس الماضي، بيد أن سكان محليين، أكدوا أنهم يسمعون منذ أيام أصوات اشتباكات في الجنوب السوري القريب من بلدة الرفيد بمحافظة إربد، خاصةً في منطقة حوض اليرموك.

 

وكان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على حوض اليرموك منذ اندلاع الثورة السورية، بيد أن النظام تمكن قبل أشهر من سحقه والسيطرة على مناطقه.

 

ويعتقد سكان أن خلايا نائمة لتنظيم داعش عاودت الظهور في المنطقة، خاصةً أن قوات النظام تفتقر للعنصر البشري للسيطرة على الجنوب بشكل كامل.

المزيد عن: سوريا سقوط صواريخ على الاردن داعش الاردن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
19:55
-
يونج بويز - سويسرا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/7/2018 12:30:00 AM