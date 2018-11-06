سقوط شظايا قذائف من سوريا على بلدة حدودية أردنية

سقطت شظايا قذائف من اشتباكات في الجنوب السوري، على بلدة الرفيد الأردنية الحدودية مع سوريا، مساء الثلاثاء، متسببة في خسائر مادية، دون خسائر في الأرواح.

ونقل موقع "24" عن مصادر رسمية أردنية قولها: إن "الشظايا سقطت على منزل، مسببةً أضراراً مادية فقط".

وانقطع سقوط القذائف السورية على شمال الأردن، بعد استعادة قوات النظام السوري السيطرة عليها في أغسطس الماضي، بيد أن سكان محليين، أكدوا أنهم يسمعون منذ أيام أصوات اشتباكات في الجنوب السوري القريب من بلدة الرفيد بمحافظة إربد، خاصةً في منطقة حوض اليرموك.

وكان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على حوض اليرموك منذ اندلاع الثورة السورية، بيد أن النظام تمكن قبل أشهر من سحقه والسيطرة على مناطقه.

ويعتقد سكان أن خلايا نائمة لتنظيم داعش عاودت الظهور في المنطقة، خاصةً أن قوات النظام تفتقر للعنصر البشري للسيطرة على الجنوب بشكل كامل.