في ملحمة تاريخية، يحل اليوم فريق برشلونة ضيفا على إنتر ميلان في المباراة التي ستقام على ملعب جيوسيبي مياتزا في الجولة الرابعة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





رابط يوتيوب مباشر HD | مشاهدة الشوط التاني من مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدون تقطيع | يلا شوت | YouTube live | كورة ستار





حيث أنه من المهم على النيراتزوري الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الانتصار في هذا اللقاء بالرغم من صعوبته من أجل تأمين حظوظه في التأهل في هذه المجموعة وتجنب حسمها في الجولات الأخيرة في ظل الحالة النفسية الجيدة التي يعيشها الفريق بعد فوزه العريض على جنوى في الجولة الأخيرة بخماسية نظيفة.





رابط يوتيوب مباشر HD | مشاهدة الشوط التاني من مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدون تقطيع | يلا شوت | YouTube live | كورة ستار





بينما يتمسك برشلونة بكامل حظوظه في ظل تفوقه في مباراة الذهاب على ملعبه بهدفين نظيفين إلى جانب الأداء القوي الذي يقدمه الفريق الكاتالوني مؤخرًا في الليغا وقلب تأخره إلى فوز على رايو فايكانو بثلاثة أهداف مقابل هدفين فالانتصار سيضمن للفريق تأهله كمتصدر لهذه المجموعة حيث أن ذلك سيكون له أهمية كبرى للفريق في هذا الموسم في البطولة الأوروبية.



