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ناعومي كامبل تزين غلاف مجلة Vogue العربية في عددها الجديد (صور)

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:49 م
ناعومي كامبل تزين غلاف مجلة Vogue العربية في عددها الجديد (صور)
ناعومي كامبل
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أحمد جمال أحمد
 
زينت الممثلة القديرة الأمريكية  ناعومي كامبل غلاف مجلة Vogue العربية في عددها الجديد الصادر لشهر نوفمبر الجاري.

وأجرت النجمة البريطانية المعتزلة جلسة تصوير، ظهرت خلالها مرتدية لمجموعة من الأزياء من تصميمات ماركة المصمم العالمي "توم فورد".

وجاء ظهور ناعومي على غلاف Vogue، بعد غياب طويل دام لسنوات عن الأضواء، مع قرب ظهورها في عمل سينمائي مرتقب.
ناعومي كامبل تزين غلاف مجلة Vogue العربية في عددها الجديد (صور)
ناعومي كامبل تزين غلاف مجلة Vogue العربية في عددها الجديد (صور)
ناعومي كامبل تزين غلاف مجلة Vogue العربية في عددها الجديد (صور)
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