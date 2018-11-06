ناعومي كامبل تزين غلاف مجلة Vogue العربية في عددها الجديد (صور)

زينت الممثلة القديرة الأمريكية ناعومي كامبل غلاف مجلة Vogue العربية في عددها الجديد الصادر لشهر نوفمبر الجاري.





وأجرت النجمة البريطانية المعتزلة جلسة تصوير، ظهرت خلالها مرتدية لمجموعة من الأزياء من تصميمات ماركة المصمم العالمي "توم فورد".





وجاء ظهور ناعومي على غلاف Vogue، بعد غياب طويل دام لسنوات عن الأضواء، مع قرب ظهورها في عمل سينمائي مرتقب.