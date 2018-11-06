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حبس شاب 4 أيام قتل آخر بسبب خلاف مالي بقنا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:48 م
حبس شاب 4 أيام قتل آخر بسبب خلاف مالي بقنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
أمرت النيابة العامة بقنا، بحبس المتهم بقتل شاب، بمركز نجع حمادي، شمال قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، اثر مشادة كلامية تطورت الى اشتباكات بالأيدي استخدم فيها سلاح أبيض، بسبب خلافات مالية على مبلغ 1400 جنيهًا.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا،تلقى إخطارا يفيد ضبط محمد.إ.ب، 23 عامًا، متهم بقتل عز محمود عبدالعزيز، 22 عامًا، مقيم قرية ابوقابول، بنجع حمادي، واصابته بجرح نافذ بالصدر، بسبب خلاف بينه وبين المتهم، اثر ادعاء ضرب من اخرين، باصابة بجرح قطعي نافذ بالصدر، واثناء تحويله الى المستشفى الجامعي بقنا توفي في الطريق.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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