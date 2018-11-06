في اللقاءات الأخيرة عاد إيكاردي للمنتخب الأرجنتيني ، وذلك بعد غيابه عن نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بينما فضل ليونيل ميسي مقاطعة لقاءات منتخب بلاده بعد كأس العالم.





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ويقدم إيكاردي مستوى مميزًا برفقة إنتر ميلانو ويحمل شارة عميد الفريق، بينما يحمل ميسي شارة القيادة في برشلونة وقد يبدأ اللقاء أساسيًّا بعد عودته من الإصابة.





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موعد مباراة إنتر وبرشلونة





ويحل برشلونة ضيفًا على إنتر اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس.





شاهد الشوط التاني HD | بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا | كورة ستار | kora star | يلا شوت لايف









التشكيل المتوقع لإنتر ميلان:

سمير هاندانوفيتش- كوادو أسامواه - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار - دنيلو دامبروزيو- مارسيلو بروزوفيتش - ماتياس فيتشينو - أنطونيو كاندريفا - رادجا ناينجولان- إيفان بيريشيتش - ماورو إيكاردي.





شاهد الشوط التاني HD | بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا | كورة ستار | kora star | يلا شوت لايف





على الجانب الأخر سيبدأ البرسا بتشكيل مكون من: تير شتيجن.- جوردي ألبا - كليمنت لنجليت - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو- آرثور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش- فيليبي كوتينيو - لويس سواريز – رافينيا.

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