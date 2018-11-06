جولة مع الفنانين.. ميس حمدان تعلن سرقة حسابها على فيسبوك

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الثلاثاء.

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قاسية لكارهي الأهلي

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة قاسية إلى الجماهير غير الأهلاوية في مصر.

وغرد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "في حالة فوز الأهلي بالبطولة إن شاء الله.. مهما كان الأسف والحزن المشروع من جانب الأشقاء في تونس.. لن يقارن بحجم المعاناة والحُرقة التي ستصيب قلة من المتعصبين في مصر.. ربنا يكون في عونهم ساعتها".

ميس حمدان تعلن سرقة حسابها على فيسبوك

أعلنت الفنانة ميس حمدان، عن سرقة حسابها الخاص على موقع التواصل "فيسبوك"، وذلك في الساعة الحادية والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.

ونوهت "حمدان" بتغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، عن سرقة صفحتها بـ"فيسبوك"، وطالبت متابعيها عدم التجاوب مع أي منشور لها؛ لحين إشعار آخر منها عبر حسابيها على "تويتر" و"إنستجرام".

نشوى مصطفى تطمئن جمهورها على الحالة الصحية للمنتج أحمد السيد

طمأنت الفنانة نشوى مصطفى، الجمهور وأصدقائها على الحالة الصحية للمنتج الفنى أحمد السيد، مدير المسرح الكوميدى، الذى تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقالت الفنانة نشوى مصطفى، فى تدوينة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "يا أصدقائى.. النهارده عرفت من ابن أخونا الغالى أحمد السيد، إنه الحمد لله اتنقل من العناية المركزة لغرفة عادية - بس لسه الزيارة ممنوعة - نواصل دعواتنا ليه إن ربنا يتم شفاه ويعافيه ويرجع أحسن من الإول بإذن الله - أنا قلت زى ما اتطمنت اطمنكم".

محمد إمام يشوق جمهوره

نشر الفنان محمد إمام ، تغريدة علي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر" يرد فيها علي سؤال أحد متابعيه بشأن بطلة فلمه القادم "لص بغداد".

وقال محمد إمام علي فكرة هما اثنين مش واحدة.