إعلامية مصرية تتعرض لموقف محرج بعد سرقة صورها وإعلان ترشحها لمنصب هام في العراق (صور)

تعرضت الإعلامية حنان حسين، لموقف محرج بعد أن تعرضت لسرقة صورها من قبل شخصية مجهولة ترشح نفسها لوزارة الدفاع العراقية وسط صدمة من الجمهور العراقي.

جاء ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه أخبارا عارية تماما من الصحة تفيد بأنها دكتورة فى الدنمارك وجنسيتها عراقية وتنوى الترشح لوزارة الدفاع، واستعانت بصور الإعلامية المصرية حنان حسين، ودشنت صفحة بعنوان "د. ريما القبيسى حلمي وزارة الدفاع وسأحقق حلمى".

وعلمت حنان حسين، هذا الأمر المريب فور إرسال أحد الأشخاص المتابعين لها رسالة بالصفحة المزورة، في الوقت الذي انتشر خبر ترشح ريم القيسى فى الصحافة العراقية والمواقع والسوشيال ميديا بصور حنان حسين ما بين مؤيد ومعارض وسب ومدح للشخصية الوهمية التى تريد أن تكون وزيرة دفاع العراق، مما جعل حنان ترسل رسائل لأغلب المواقع العراقية وتظهر على صفحة Iraq voice لتوضيح الأمر حتى تتبين الحقيقة وما غاية السارق خاصة أن صفحته التى جمعت أكثر من ألف متابع فقط في أربع أيام.

وأعلنت حنان حسين، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقيقة والبحث عن صاحب الصفحة الكاذبة.