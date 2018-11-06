سلطنة عمان تطرح أذون خزانة بـ 16مليون ريال

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية بقيمة 16 مليون ريال (41.48 مليون دولار)، وفق بيان للمركزي.





وأوضح المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار يستحق لمدة 182 يوماً، اعتباراً من غدٍ الأربعاء، وحتى 8 مايو 2019.





وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 99.768 لكل 100 ريال؛ في حين وصل أقل سعر مقبول 99.650 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 2.47115%، وبمتوسط العائد 2.50204%.





وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على تلك الأذون 2.816% للفترة من اليوم الثلاثاء وحتى الاثنين 12 نوفمبر المقبل، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 3.566% للفترة نفسها.





وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة؛ لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.





وكان المركزي العُماني طرح، في 29 أكتوبر الماضي، أذون خزانة حكومية بقيمة 76.5 مليون ريال لأجل 28 يوماً.