كلير فوي تروج لفيلمها الجديد ببرنامج GMA (صور)

افتتحت النجمة الإنجليزية كلير فوي العرض الأول لفيلمهما الجديد The Girl In The Spider's Webبمدينة نيويورك في حضور إعلامي وجماهيري كبير.





ويعد فيلم The Girl In The Spider's Webثاني الأفلام التي تصدر لكلير فوي خلال عام 2018 الجاري، بعد احتفالها الشهر الماضي بطرح فيلم the first man.





واستثمارا لهذا النجاح، حلت النجمة الشابة كضيفة على برنامج "جود مورنينج أمريكا" ضمن حملتها الترويجية للفيلم، حيث تحدثت عن صناعها وقصته المستوحاة من أحداث حقيقية.