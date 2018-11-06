المنتخب يفتح الباب أمام وليد سليمان

ألمح الجهاز الفني لمنتخب مصر، لإمكانية ضم وليد سليمان لاعب الأهلي لقائمة المنتخب الوطني في الفترة القادمة، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب مع المارد الأحمر.





وقال مصدر في الجهاز الفني للمنتخب: " منتخب مصر سوف يحتاج عناصر الخبرة لحسم بعض المباريات، ولذلك قد نفكر في الاستعانة بخدمات وليد سليمان نجم الأهلي صاحب الخبرات الافريقية الكبيرة".





وأضاف : "وليد سليمان لا يختلف أحد على مستواه الفني وبالتأكيد هو ضمن حسابات منتخب مصر بالفترة المقبلة، ولكن أجيرى يرغب فى منح الفرصة بالوقت الحالى لبعض الوجوه الجديدة للتعرف على مستواها".



