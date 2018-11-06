يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة والانتر بث مباشر بدون تقطيع يوتيوب كورة ستار كورة لايف اون لاين

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بث مباشر يلا شوت كول كورة كورة لايف حيثُ يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء والموافق 6 نوفمبر.





ويلتقي انتر ميلان مع برشلونة على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت القاهرة، ويمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وإنتر ميلان عبر يوتيوب بدون تقطيع يوتيوب YouTube، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة إنتر ميلان وبرشلونة يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة بدون تقطيع.

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ويأتي ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الرابعة كالتالي: برشلونة: 9 نقاط إنتر ميلان: 6 نقاط توتنهام نقطة و بي إس في نقطة، وكان فريق برشلونة قد تغلب على إنتر ميلان في الجولة الماضية من دور المجموعات بثنائية ألبا وألكانتارا في المباراة التي جمعتهما على الكامب نو، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة برشلونة وإنتر ميلان يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة بدون تقطيع.



