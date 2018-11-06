جينفر لورانس تظهر برفقة حبيبها الجديد

التقطت عدسات المصورين لقطات أولى للنجمة جينفر لورانس من ظهورها الأول برفقة حبيبها الجديد كووك ماروني، الذي يعمل تاجرا للتحف والقطع الفنية.

ومن بين هذه اللقطات، كانت لقطة تظهر تبادل الثنائي للقبلات، خلال قضائهما لأمسية رومانسية بأحد مباريات الهوكي بمدينة نيويورك.

يذكر أن جينفر لورانس تبحث حاليا عن نص سينمائي جديد يعوض فشل أحدث أفلامها الذي جسدت به دور عميلة مخابرات روسية ولم يحقق النجاح المرجو منه لدى طرحه عام 2018 الجاري.