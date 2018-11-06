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‪ ("جامعة الإسكندرية" تعلن عن تكريم فريق طبي تمكن من إنقاذ مريض أصيب طعنات عدة في قلبه (صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:32 م
‪ (جامعة الإسكندرية تعلن عن تكريم فريق طبي تمكن من إنقاذ مريض أصيب طعنات عدة في قلبه (صور
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محمد رجب - دينا حسن
 
أعلن الدكتور عصام الكردى رئيس جامعةالإسكندرية، عن تكريم الفريق الطبى الذى قام بانقاذ مريض قسم الطوارئ بمستشفى الميرى الجامعى، والذى دخله أول أمس فى حالة حرجة إثر شجار نجم عنه طعنة فى القلب، حيث كان يفصله دقائق بين الحياة والموت لولا العناية الإلهية ثم التدخل السريع للاطباء بقسم الطوارئ،  الذين سارعوا بالتعامل مع الحالة، فى محاولة للسيطرة على النزيف المستمر.

وأوضح رئيس الجامعة أن التكريم سيكون خلال مجلس الجامعة القادم تقديراً  لما قاموا به من جهد لأنقاذ المريض، وتقديم خدمة مجانية للمريض على أكمل وجه وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والدقة والمهارة والتعامل السريع مع الموقف.

 وأوضح الفريق الطبى أن الأشعة كشفت أن الطعنة وصلت لداخل القلب وتسببت فى جرح بعضلة القلب، مما استدعى ضرورة التدخل السريع وأجراء عملية جراحية على الفور، موضحين انه فى غضون  15 دقيقة فقط كانت غرفة العمليات فى استقبال المريض، واشتملت على فريق من أطباء التخدير والقلب والصدر والتمريض، مع الاستعانة ببنك الدم سريعا، لتعويض ما خسره المريض خلال النزيف وكان ما زال يفقده.

جدير بالذكر أن الفريق الطبى الذى شارك فى إنقاذ الحالة ضم فى مجال الجراحة من أطباء القلب والصدر كل من الدكتور أحمد عبد العزيز، أخصائى قلب وصدر، والدكتور عبد الرحمن حسب، والدكتور حنان ممدوح، ومن أطباء التخدير، جاء على رأس الفريق الدكتور عبد الله جابر، أخصائى التخدير، والدكتور باسم مدحت، والدكتور أحمد علبة، بالإضافة إلى الممرضة عطا.
‪ ("جامعة الإسكندرية" تعلن عن تكريم فريق طبي تمكن من إنقاذ مريض أصيب طعنات عدة في قلبه (صور
المزيد عن: مصر طعنة جامعة الاسكندرية اخبار
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