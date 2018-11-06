بعد اعتداء أمن نادي الزمالك على الصحفيين.. ٦ من أعضاء مجلس النقابة يدعون لاجتماع طارئ

دعا 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، النقيب عبدالمحسن سلامة، لعقد اجتماع طارئ، لبحث اعتداء أمن نادي الزمالك عليهم.





وتعود الواقعة لمساء اليوم، عندما حاول أعضاء مجلس النقابة وعدد من الصحفيين دخول ناديهم، وقام أمن النادي بمنعهم من الدخول، على الرغم من كونهم أعضاء عاملين، وقاموا بالاعتداء عليهم وسرقة هواتفهم المحمولة وتحطيمها، والاعتداء على إحدى الزميلات.





وقام أعضاء مجلس النقابة بتحرير محضر بقسم العجوزة ضد رئاسة النادي ومجلس إدارته ومدير أمن النادي وأفراد الأمن.





وجاء نص طلب عقد الاجتماع كالتالي:



السيد الأستاذ نقيب الصحفيين..

يتقدم أعضاء مجلس النقابة الموقعون بطلب لعقد اجتماع طاريء لمجلس النقابة خلال ٤٨ ساعة، وذلك طبقً للقانون، على خلفية الأزمة التي وقعت في نادي الزمالك، والاعتداء غير المقبول الذي وقع من أمن النادي، بتحريض من رئيسه، على عدد من الزملاء الصحفيين، وهو الأمر الذي لا ينبغي السكوت عليه تحت أي ظرف، ونأمل أن يجتمع المجلس لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية التي تحفظ حق الزملاء وتصون كرامتهم.



الموقعون:

جمال عبدالرحيم

محمد سعد عبدالحفيظ

محمود كامل

عمرو بدر

محمد خراجة

حسين الزناتي