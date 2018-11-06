العقوبات الأمريكية.. هل تكون نهاية إيران في اليمن؟ (فيديو)

نشر موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف فيديو بعنوان "العقوبات الأمريكية.. هل تكون نهاية إيران في اليمن؟"، حيث أكد التقرير المصور أن العقوبات الأمريكية سوف تهدد مستقبل أذرع إيران الإرهابية في المنطقة.

وقال التقرير إن السلطات الإيرانية منشغلة في مواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة وسوف يؤثر هذا الانشغال على حزب الله في لبنان وكذلك الحوثيين في اليمن.

وتأتي معاودة فرض العقوبات ضمن مساعٍ أوسع نطاقاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للحد من النفوذ الإيراني.

وكانت واشنطن أعادت فرض الدفعة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي.

وتمنع العقوبات الأمريكية كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.



