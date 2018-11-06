جريزمان يرشح مانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا

رشح أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد مانشستر سيتي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك قبل مواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.





وقال جريزمان في تصريحات لمجلة كيكر الألمانية : "أنا أشعر بالراحة في مدريد، الفريق لديه مشروع كبير وأريد أن أساهم في تطوره. نريد أن نصنع التاريخ مع أتلتيكو مدريد وفكرة أن تكون لاعبا أسطوريا في هذا الفريق مهمة بالنسبة لي".





وأضاف : "أنا أحب ألمانيا كبلد كذلك معجب بفرق في البوندزليجا والمنتخب الألماني. بوروسيا دورتموند يعكس طريقة اللعب الهجومي للدوري الألماني ولكنه في الظل بعض الشيء لأن الحديث عن البطولة قليل".





وتابع: "الدوري الألماني لديه فرق جيدة ولاعبين موهوبين. هو دوري جذاب وبه الكثير من الأهداف وعلينا أن نختبر أنفسنا اليوم أمامهم".





وأردف قائلاً : "سأضع الليجا في المرتبة الأولى بين الدوريات الكبرى. هناك العديد من الفرق الإسبانية التي تصل لثمن وربع ونصف نهائي دوري الأبطال يليه الدوري الألماني ثم الدوري الإنجليزي".





وعن الفرق المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قال جريزمان: "بالنسبة لي مانشستر سيتي هو المرشح الأول لحصد اللقب بفضل جوارديولا ثم يأتي يوفنتوس وبرشلونة خلفه نظرا لتأثير كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".





وعن عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم، اختتم جريزمان تصريحاته قائلاً : "أنا لا أفهم ولكن لست أنا من يقرر بل الاتحاد الدولي ولكن في رأيي كان عارا. هذه الجائزة كانت ستكون تتويجا لجهودي وجهود عائلتي منذ أن كنت في الـ13 و14 و15 من عمري".



