ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

صدى- السعودية | قانوني ينصح الشباب حتى لا يقعوا في إشكاليات المادة 77

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:27 م
صدى- السعودية | قانوني ينصح الشباب حتى لا يقعوا في إشكاليات المادة 77
طباعة
الفجر السعودي
 
تقدم صحيفة صدى كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

وجّه المحامي والمستشار القانوني بندر المحرج، نصيحة إلى الشباب العامل بنظام التعاقد حتى لا يقعوا في اشكاليات المادة 77.

وأوضح خلال لقاءه ببرنامج "ياهلا " المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن عليهم الحرص على تجديد العقود في مواعيدها لتفادي التلاعب من الشركات.

من جانبه، أكد الكاتب الصحافي بسام فتيني، أن المحاكم العمالية كانت مطلبًا منذ عام 2011، و أصبحت واقعًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم تحديد سقف زمني لإنجاز هذه القضايا وإنهاء الإشكالات العمالية حتى لا تطول إجراءات المقاضاة.

وأضاف : "بلغة الأرقام، محاكم التنفيذ أصبحت تعزز إنهاء الخلافات العمالية المالية "، متابعًا : "يجب أن يستوعب الفكر القضائي بعض أساليب التحايل التي تمارسها بعض الشركات مع موظفيها". 

المصدر: صحيفة صدى

المزيد عن: ينصح محمد بن سلمان قانوني قانون سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك الشباب السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية 77
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
3
x
14:45
2
بتروجيت
سموحة
1
x
17:00
1
الداخلية
طلائع الجيش
5
x
17:00
0
الجونة
المقاولون العرب
2
x
20:00
0
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
0
x
19:55
3
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
0
x
19:55
2
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
1
x
22:00
0
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
0
x
22:00
0
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
0
x
22:00
1
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
0
x
22:00
1
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
1
x
22:00
0
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
2
x
22:00
0
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
4
x
16:55
1
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 11:00:04 PM