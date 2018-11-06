صدى- السعودية | قانوني ينصح الشباب حتى لا يقعوا في إشكاليات المادة 77

وجّه المحامي والمستشار القانوني بندر المحرج، نصيحة إلى الشباب العامل بنظام التعاقد حتى لا يقعوا في اشكاليات المادة 77.

وأوضح خلال لقاءه ببرنامج "ياهلا " المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن عليهم الحرص على تجديد العقود في مواعيدها لتفادي التلاعب من الشركات.

من جانبه، أكد الكاتب الصحافي بسام فتيني، أن المحاكم العمالية كانت مطلبًا منذ عام 2011، و أصبحت واقعًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم تحديد سقف زمني لإنجاز هذه القضايا وإنهاء الإشكالات العمالية حتى لا تطول إجراءات المقاضاة.

وأضاف : "بلغة الأرقام، محاكم التنفيذ أصبحت تعزز إنهاء الخلافات العمالية المالية "، متابعًا : "يجب أن يستوعب الفكر القضائي بعض أساليب التحايل التي تمارسها بعض الشركات مع موظفيها".

المصدر: صحيفة صدى