برلماني عن تقدمه بمشروع لتجريم الإتجار بالدم: "شئ مشين لمصر"

كشف اللواء تادروس قلدس، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل تقدمه بمشروع قانون لتجريم الإتجار بأكياس الدم.





وأضاف "قلدس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه لايليق في الوقع الحالي بعد 4 سنوات مجهود، والرئيس ينادي بالتقوى والإيمان والرجوع إلى الله، نتجار بأغلى شئ لدينا، فالدم الذي التبرع به يتم بيعه والاتجار فيه من مافيا.



