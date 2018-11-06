غدًا.. 'الصحفيين' تعقد انتخابات شُعبة المحررين الثقافيين

تعقد نقابة الصحفيين، انتخابات جديدة لشعبة المحررين الثقافيين، غدًا الأربعاء، وأعلنت عن دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات شعبة المحررين الثقافيين، وذلك في تمام الساعة الرابعه عصرًا بالدور الرابع بمقر النقابة؛ لانتخاب رئيس وأربعة اعضاء مجلس إدارة جديد للشعبة.









وقال حسين الزناتي السكرتير العام المساعد للنقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية، إنه تم فتح باب الترشح يوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018، حتى الخميس 1 نوفمبر 2018.









وأضاف أنه عقب ذلك تلقى الطعون والتظلمات لمدة يومين، انتهت فى 4 نوفمبر 2018، وأُعلنت قائمة المرشحين النهائية أمس الإثنين 5 نوفمبر.



