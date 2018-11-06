مورينيو: مواجهة يوفنتوس صعبة ولوكاكو سيغيب للإصابة

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي غياب روميلو لوكاكو نجم الفريق عن مباراة يوفنتوس الإيطالي غدا الأربعاء وذلك ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وقال مورينيو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ونقلتها صحيفة مترو البريطانية: " لوكاكو سيغيب عن مواجهة الغد أمام يوفنتوس كما لا نعرف موقفه من المشاركة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في مباراة الديربي بسبب الإصابة".





وأضاف : " مواجهة يوفنتوس ستكون صعبة، هذه المباراة كبيرة لدرجة أنها تجعلني لا أفكر سوى فيها ولا أشغل بالي بمباراة السيتي القادمة".





وتابع: "المركز الثاني بالمجموعة سيحسم في مباراتي اليونايتد أمام فالنسيا ويونج بويز السويسري. غدا سندخل المباراة وهدفنا الفوز، علينا أن نلعب الكرة بشكل مميز حتى نستطيع تحقيق ذلك".





وأردف قائلاً : "أفضل التجارب هي خوض المباريات أمام فرق القمة مثل يوفنتوس".





واختتم مورينيو تصريحاته قائلا: "سنلعب مباراتين قبل نهاية دور المجموعات، يجب علينا أن نقاتل حتى نحافظ على فرصنا في التأهل للدور الثاني من المسابقة".



