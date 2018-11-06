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سليمان جودة: قطر تعمل الآن على إعادة التيار الإسلامي للمشهد السياسي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:25 م
سليمان جودة: قطر تعمل الآن على إعادة التيار الإسلامي للمشهد السياسي
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كساب أحمد
 
طالب الكاتب الصحفي سليمان جودة، الجانب القطري برد فعل إيجابي بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم بضرورة استقرار المنطقة بما فيها قطر. 

وتابع "جودة"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن فضائية "الجزيرة" مشروع سياسي كبير الهدف منه تمكين التيار الإخواني من المنطقة بالكامل.

ولفت إلى أن "الجزيرة" أكبر من قطر ولا تستطيع السيطرة عليه الآن، لافتَا إلى أن قطر تعمل الآن على إعادة التيار الإسلامي للمشهد السياسي مرة أخرى. 
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