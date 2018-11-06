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سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 6/11/2018

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:17 م
سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 6/11/2018
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الفجر الاقتصادى
 
واصل سعر الدولار استقراره خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، مسجلاً 17.84 جنيها شعر الشراء، 17.97 جنيها سعر البيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار عند مستوى 17.89 جنيها، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع مسجلاً 17.88 جنيها. 
 
وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.90 جنيها.

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