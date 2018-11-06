لايف HD اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اون لاين في (دوري ابطال اوروبا)| كورة ستار| كول كورة





تقام اليوم الثلاثاء، مباراة هامة في دوري أبطال أوروبا بين كل من برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، في قمة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتشامبيونزليج. ويدخل برشلونة اللقاء محرومًا من خدمات لاعبه الأبرز في السنوات الأخيرة ليونيل ميسي، الذي أصيب في لقاء إشبيلية بالدوري الإسباني، ليقرر النادي غيابه 3 أسابيع بسبب تلك الإصابة. بينما يدخل إنتر ميلان اللقاء محرومًا من خدمات لاعبه البارز، رادجا ناينجولان بسبب إصابته في الدوري الإيطالي. ويسعى الفريقان للانفراد بصدارة المجموعة، وسيكون ذلك مرهونًا لدى كل فريق بتحقيق الفوز في تلك المباراة، إذ سيضمن بنسبة كبيرة التأهل إلى الدور الثاني للمنافسة القارية الأبرز. موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان تقام مباراة برشلونة وإنتر ميلان ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان تذاع مباراة برشلونة وإنتر ميلان ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، على قناة بي إن سبورت HD 1. ملعب اللقاء ملعب كامب نو في مدينة برشلونة. التشكيلة المتوقعة برشلونة تير شتيجن – بيكيه – لينجليت – آلبا – سيميدو – بوسكيتس – آرثر ميلو – راكيتيتش – كوتينيو – ديمبلي – سواريز. إنتر ميلان هاندانوفيتش – فيرساليكو – دي فريج – سكرينيار – كودو آسامواه – بروزوفيتش – فيتسينو – بيريسيتش – مارتينيز – بوليتانو – إيكاردي. معلق اللقاء حفيظ دراجي.





لايف HD اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اون لاين في (دوري ابطال اوروبا)| كورة ستار| كول كورة







