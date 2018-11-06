قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بدون تقطيع
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:13 ممحمد الشيخ
قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بدون
تقطيع
قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بدون
تقطيع
تشكيل برشلونة
كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا
خط الوسط : آرثر - راكتيتش - بوسكيتس - كوتينهو - ديمبيلي
خط الهجوم : لويس سواريز
قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بدون تقطيع
قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بدون تقطيع
تشكيل انتر ميلان
أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي برشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : هاندانوفيتش
خط الدفاع : فيرساليكو - سكرينيار - دي فريج - أسامواه
خط الوسط : بروزوفيتش - فيتشينو - بوليتانو - نايجولان - بريزيتش
خط الهجوم : ماورو إيكاردي
قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بدون تقطيع
قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بدون تقطيع
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