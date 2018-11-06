في مهمة خطيرة، على فريق ليفربول الإنجليزي تعديل نتيجته أمام النجم الأحمر، حيث سجل ريد ستار هدفين بدون مقابل في الشوط التاني من المباراة، وينتظر عشاق محمد صلاح بمفاجأة من نجمهم في مباراة اليوم.





بدون تقطيع | رابط مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا جودة HD | تابع محمد صلاح | كورة ستار | يلا شوت HD





وصيف النسخة السابقة سيكون على موعد لتأكيد صدارته وخطف بطاقة التأهل بكشل كبير، إذا ما عاد من ميدان ريد ستار بالنقاط الثلاث.. النادي الإحمر جمع 6 نقاط من ثلاث جولات، بينما حقق الفريق الصربي نقطة واحدة وسيودع المنافسات بشكل رسمي إذا ما خسر اليوم.





بدون تقطيع | رابط مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا جودة HD | تابع محمد صلاح | كورة ستار | يلا شوت HD









موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول والنجم الأحمر في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتا تش دي 2.

بدون تقطيع | رابط مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا جودة HD | تابع محمد صلاح | كورة ستار | يلا شوت HD











