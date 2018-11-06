"السيسي" يصطحب أحد المكرمين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى منصة التكريم

في لفتة إنسانية، ذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقعد أحد المكرمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال تكريم عددًا من الشباب المتميزين من شباب العالم، في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم 2018، مساء الثلاثاء، واصطحبه إلى منصة التكريم.





وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.



