صدى- السعودية | قرقاش: تضامن حماس مع إيران لايراعي القلق الخليجي والعربي

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علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، على تضامن حركة حماس الفلسطينية، مع إيران في وجه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال "قرقاش"، عبر حسابه حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تضامن حماس ووقوفها إلى جانب الحكومة الإيرانية لا يراعي القلق الخليجي والعربي تجاه تدخلات طهران الإقليمية.

وأضاف: موقف حماس لا داعي له ويدخل القضية الفلسطينية في متاهات هي في غنى عنها، كما يؤكد الرأي القائل أن الحركة في توجهاتها ما هي إلا مشروع أداة إيرانية إقليمية.

ويذكر أن حماس أعلنت يوم أمس وقوفها مع إيران، في وجه العقوبات الأمريكية، واصفة الإجراءات ضد طهران بأنها تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: صحيفة صدى