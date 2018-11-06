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جروس يكشف سر تأخر الزمالك في التسجيل أمام الحدود

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:11 م
جروس يكشف سر تأخر الزمالك في التسجيل أمام الحدود
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رامي بشاي
 
كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن السبب في تأخر تسجيل الأهداف في مرمى حرس الحدود ، يرجع الى التسرع وعدم التركيز في إنهاء العديد من الهجمات بشكل جيد ، مشيرا بأنه كانت هناك فرصتين محققتين في بداية اللقاء ، لكن الحظ لم يحالف اللاعبين للتسجيل . 

وأوضح المدير الفني ، أن حرس الحدود لعب بطريقة دفاعية بحته من بداية المباراة ، معتمدا على تضيق المساحات ، وأستغل مرور الوقت للتراجع للمنطقة الدفاعية ، وهو ما وضع اللاعبين تحت ضغط عصبي ، في ظل البحث عن هدف التعادل للعودة للقاء وادراك الانتصار . 

وأشار جروس ، بان حرص على الدفع بالثلاثي محمد عنتر وعبد الله جمعه وعمر السعيد ، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية والضغط بشكل أكبر على لاعبي الحدود ، وضرب التكتلات الدفاعية خاصة في منطقة وسط الملعب. 

وأكد المدير الفنى ، أن التغييرات الثلاثة ساهمت في زيادة السرعة وتنويع الهجمات من على الاطراف ووسط الملعب ، الأمر الذى كان له دورا ايجابيا في العودة للقاء ، وتحقيق 3 نقاط غالية .

وأوضح جروس ، أن الفريق حقق فوزا ثمينا لمواصلة الانتصارات في بطولة الدورى العام ، والانفراد بعرش المسابقة ، لان هدفنا في جميع اللقاءات الفوز بالنقاط الثلاث.
المزيد عن: كورة رياضة جروس الزمالك
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