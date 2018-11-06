مشاهدة مباراة إنتر ميلان و Barcelona اليوم | بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان بجودة HD | بث مباشر | اتش دي | يلا شوت | Live

مشاهدة مباراة إنتر ميلان و Barcelona اليوم | بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان بجودة HD | بث مباشر | اتش دي | يلا شوت









شهد تشكيل برشلونة الأساسى ضد الإنتر، غياب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى تواجد خارج القائمة لعدم تماثله للشفاء، كالتالى:-





تير شتيجن - ألبا - بيكيه - لينجليت - روبيرتو - راكيتيتش - بوسكيتس - أرثر - كوتينيو - سواريز - ديمبلى.





مشاهدة مباراة إنتر ميلان و Barcelona اليوم | بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان بجودة HD | بث مباشر | اتش دي | يلا شوت





في مواجهة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة العالمية، يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء 6 -11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان و Barcelona اليوم | بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان بجودة HD | بث مباشر | اتش دي | يلا شوت

مقدمة عن اللقاء:

يدخل برشلونة مباراة اليوم وهو في حالة فنية رائعة بعدما عاد لتصدر الدوري، وحقق فوزا كاسحا مؤخرا على الريال بخماسية في الكلاسيكو، وسيتسلح البرسا في مباراة اليوم بعودة نجمه الأول ليونيل ميسى والذي انضم لقائمة الفريق لمواجهة البطل الإيطالي.





مشاهدة مباراة إنتر ميلان و Barcelona اليوم | بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان بجودة HD | بث مباشر | اتش دي | يلا شوت





وكان فريق برشلونة قد تغلب على إنتر ميلان في الجولة الماضية من دور المجموعات بثنائية ألبا وألكانتارا في المباراة التي جمعتهما على الكامب نو.





مشاهدة مباراة إنتر ميلان و Barcelona اليوم | بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان بجودة HD | بث مباشر | اتش دي | يلا شوت





على الجانب الأخر يدخل فريق الإنتر مباراة اليوم من أجل تحقيق فوز مهم والمنافسة على تصدر المجموعة، والحفاظ على حقوقه، خاصة في ظل وجود مطاردة من توتنهام، ويحتل الإنتر المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط.





مشاهدة مباراة إنتر ميلان و Barcelona اليوم | بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان بجودة HD | بث مباشر | اتش دي | يلا شوت





ترتيب المجموعة:

يحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط حققها من 3 انتصارات وهذا هو ترتيب المجموعة بالكامل:

1- برشلونة: 9

2- إنتر ميلان: 6

3- توتنهام: 1

4- بي إس في: 1





مشاهدة مباراة إنتر ميلان و Barcelona اليوم | بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان بجودة HD | بث مباشر | اتش دي | يلا شوت





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.





مشاهدة مباراة إنتر ميلان و Barcelona اليوم | بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان بجودة HD | بث مباشر | اتش دي | يلا شوت





التشكيل المتوقع لإنتر ميلان:

سمير هاندانوفيتش- كوادو أسامواه - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار - دنيلو دامبروزيو- مارسيلو بروزوفيتش - ماتياس فيتشينو - أنطونيو كاندريفا - رادجا ناينجولان- إيفان بيريشيتش - ماورو إيكاردي.





مشاهدة مباراة إنتر ميلان و Barcelona اليوم | بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان بجودة HD | بث مباشر | اتش دي | يلا شوت





على الجانب الأخر سيبدأ البرسا بتشكيل مكون من: تير شتيجن.- جوردي ألبا - كليمنت لنجليت - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو- آرثور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش- فيليبي كوتينيو - لويس سواريز – رافينيا.





مشاهدة مباراة إنتر ميلان و Barcelona اليوم | بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان بجودة HD | بث مباشر | اتش دي | يلا شوت







