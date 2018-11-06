انقطاع مياه الشرب عن مناطق غرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن إنقطاع المياة فى بعض المناطق غرب الإسكندرية، وذلك نتيجة لاعمال تخص شركة الكهرباء، حيث سيتم إنقطاع التيار الكهربائى عن محطات مياه الكيلو40 ومحطة مياه مريوط ومحطة مياه الزهور، وذلك يوم الخميش 8 نوفمبر من الساعة 6 ص وحتى الساعة 1 ظهرا ولمدة 7 ساعات، فيما سيتم إنقطاع الكهرباء أيضا يوم السبت 10 نوفمبر لمدة 5 ساعات من الساعة 6 ص وحتى الساعة 11 ظهرا مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن المناطق المحيطة.



وأشار بيان صادر من شركة مياه الاسكندرية، أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هى ( النهضة، عبد القادر، البتروكيماويات، الكرنك وابو سمبل، المنطقة الحرة ـ الكينج، الهوارية، ابودومة، الناصرية، قرى مريوط بالكامل، قرى بنجر السكر، قرى شمال التحرير، قرى العشرة الاف، قرى البستان، المهدية، قرى رأٍ الترعة، بهيج، مدينة برج العرب الجديدة والقديمة، الغربينايات، قرى الساحل الشمالى من الكيلو 34 حتى مدينة الحمام ومارينا).

