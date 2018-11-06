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مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:07 م
مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار
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محمد الشيخ
 

مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار

                    

ستكون مباراة انتر ميلان وبرشلونة ضمن مباريات المجموعة الثانية من الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم منقولة حصرياً وبتغطية مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

 

قمة المجموعة الثانية سيحتضنها استاد جيوزيبي ميازا حيث يبحث انتر ميلان عن الفوز على المتصدر برشلونة 9 نقاط علماً أنّ في جعبة الفريق الإيطالي 6 نقاط..

 

ويحتل توتنهام المركز الثالث بنقطة وهو نفس رصيد ايندهوفن الرابع والأخير، وهما سيتواجهان في الليلة ذاتها في ويمبلي.

 

موعد مباراة برشلونة وانتر ميلان سيكون اليوم الثلاثاء السادس من نوفمبر في تمام الساعة الحادية عشرة مساء عبر قناة HD1.

 

مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار
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