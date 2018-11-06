جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام بوروسيا دورتموند

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : اوبلاك





خط الدفاع : خوانفران - خيمينز - هيرنانديز - فيليبي لويس





خط الوسط : بارتي - انخيل كوريا - ساؤول - رودريجو





خط الهجوم : كالينيتش - جريزمان



