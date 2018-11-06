لفتة إنسانية جديدة من السيسي لـ إحدى المكرمات في منتدى شباب العالم من متحدي الإعاقة (فيديو)

قام الرئيس السيسي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، مساء الثلاثاء، بلفتة إنسانية أثناء تكريمه عدد من الشباب المتميزين على مستوى العالم.





حيث ترك السيسي، منصة التكريم واتجه إلى إحدى المكرمات من ذوي الاحتياجات الخاصة ليسلمها شهادة التقدير، ثم قام بتوصيلها إلى مقعدها.