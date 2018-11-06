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لفتة إنسانية جديدة من السيسي لـ إحدى المكرمات في منتدى شباب العالم من متحدي الإعاقة (فيديو)

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:09 م
لفتة إنسانية جديدة من السيسي لـ إحدى المكرمات في منتدى شباب العالم من متحدي الإعاقة (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
قام الرئيس السيسي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، مساء الثلاثاء، بلفتة إنسانية أثناء تكريمه عدد من الشباب المتميزين على مستوى العالم.

حيث ترك السيسي، منصة التكريم واتجه إلى إحدى المكرمات من ذوي الاحتياجات الخاصة ليسلمها شهادة التقدير، ثم قام بتوصيلها إلى مقعدها.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
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