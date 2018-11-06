لحظة بلحظة.. شاهد محمد صلاح في الشوط التاني HD | مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا رابط مباشر | كورة ستار





صعق فريق ريد ستار ضيفه ليفربول، حيث سجل النجم الأحمر الهدف الثاني لفريقه في شباك ليفربول، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.