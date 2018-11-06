لحظة بلحظة.. شاهد محمد صلاح في الشوط التاني HD | مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا رابط مباشر | كورة ستار
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:04 معيد طارق
لحظة بلحظة.. شاهد محمد صلاح في الشوط التاني HD | مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا رابط مباشر | كورة ستار
صعق فريق ريد ستار ضيفه ليفربول، حيث سجل النجم الأحمر الهدف الثاني لفريقه في شباك ليفربول، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
لحظة بلحظة.. شاهد محمد صلاح في الشوط التاني HD | مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا رابط مباشر | كورة ستار
وسجل الفريق الصربي الهدف الثاني في الدقيقة 28من عمر اللقاء عن طريق ميلان لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الفريق الصربي
لحظة بلحظة.. شاهد محمد صلاح في الشوط التاني HD | مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا رابط مباشر | كورة ستار
ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام النجم الأحمر مع الثنائي ساديو ماني وستوريدج.
لحظة بلحظة.. شاهد محمد صلاح في الشوط التاني HD | مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا رابط مباشر | كورة ستار
تشكيل ليفربول أمام النجم الأحمر
لحظة بلحظة.. شاهد محمد صلاح في الشوط التاني HD | مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا رابط مباشر | كورة ستار
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون
خط الوسط: فينالدوم - ميلنر - لالانا
خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - ستوريدج
لحظة بلحظة.. شاهد محمد صلاح في الشوط التاني HD | مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا رابط مباشر | كورة ستار
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة ليفربول والنجم الأحمر في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتا تش دي 2.
لحظة بلحظة.. شاهد محمد صلاح في الشوط التاني HD | مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا رابط مباشر | كورة ستار
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