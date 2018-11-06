المزين : نسعي لتصدر المسابقة ولاعبين جدد في الطريق

قال أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي، بأن نتيجة مواجهة غزل المحلة وأبو قير، حيث حافظت على تواجد طنطا في المركز الرابع، مؤكدا علي أنه يسعي لتصدر المسابقة خطوة بخطوة.





وأشار الي أن فترة التوقف جيدة لإعادة ترتيب الأوراق، ومعرفة مستوى الاعبين، وأنه يستغل التوقف في خوض وديات، بداية من اليوم مع سبورتنج كاسل، وعثماسون طنطا يوم الخميس المقبل، ثم جمهورية شبين يوم الأثنين، وسيراميكا كليوباترا الخميس بعد القادم.



