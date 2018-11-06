المزين : نسعي لتصدر المسابقة ولاعبين جدد في الطريق
قال أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي، بأن نتيجة مواجهة غزل المحلة وأبو قير، حيث حافظت على تواجد طنطا في المركز الرابع، مؤكدا علي أنه يسعي لتصدر المسابقة خطوة بخطوة.
وأشار الي أن فترة التوقف جيدة لإعادة ترتيب الأوراق، ومعرفة مستوى الاعبين، وأنه يستغل التوقف في خوض وديات، بداية من اليوم مع سبورتنج كاسل، وعثماسون طنطا يوم الخميس المقبل، ثم جمهورية شبين يوم الأثنين، وسيراميكا كليوباترا الخميس بعد القادم.
كما طالب المزين من أفراد الجهاز الطبى بضرورة تجهيز المصابين وهم ميدو جمال المصاب بقطع فى الرباط الصليبى ومن المقرر إجراء عملية له، بجانب أحمد قطاوى، ومحمود نجاح، ومحمد منتصر.
وأختتم تصريحاتة ل "الفجر الرياضي" بأن هناك تدعيمات في يناير لبعض المراكز الذي يتم دراستها، وبالأخص في الجزء الهجومي للفريق، مشيرا الا أن أدارة طنطا تقدم كامل الدعم للجهاز الفني والفريق.