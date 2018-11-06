حسام حبيب يشعل منتدى شباب العالم بأغنية "يا شباب النيل نورتوا أرض التاريخ"

قدم الفنان حساب حبيب، أغنية باللغة العربية والإنجليزية خلال الحفل الختامي للدورة الثانية من منتدى شباب العالم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسئولين و5 آلاف شاب وشابة من مختلف جنسيات العالم.





وتفاعل الحضور مع الأغنية التي كانت تدعو إلى السلام والمحبة من أرض مصر.



