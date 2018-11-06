حسام حبيب يشعل منتدى شباب العالم بأغنية "يا شباب النيل نورتوا أرض التاريخ"
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:04 مداليا الحسين
قدم الفنان حساب حبيب، أغنية باللغة العربية والإنجليزية خلال الحفل الختامي للدورة الثانية من منتدى شباب العالم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسئولين و5 آلاف شاب وشابة من مختلف جنسيات العالم.
وتفاعل الحضور مع الأغنية التي كانت تدعو إلى السلام والمحبة من أرض مصر.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.