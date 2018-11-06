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الشقيقتين سارة ولورا أيوب يبدعان في عزف السلام الوطني بختام منتدى شباب العالم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:01 م
الشقيقتين سارة ولورا أيوب يبدعان في عزف السلام الوطني بختام منتدى شباب العالم
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داليا الحسين
 
تألقت الشقيقتين سارة ولورا أيوب"، في عزف السلام الوطني المصري على آلة الكمنجة، خلال حفل ختام منتدى شباب العالم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسئولين.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
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