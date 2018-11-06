الشقيقتين سارة ولورا أيوب يبدعان في عزف السلام الوطني بختام منتدى شباب العالم

تألقت الشقيقتين سارة ولورا أيوب"، في عزف السلام الوطني المصري على آلة الكمنجة، خلال حفل ختام منتدى شباب العالم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسئولين.



