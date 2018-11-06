الجمل يرحل عن تدريب تليفونات بنى سويف









أصدر مجلس إدارة فريق تليفونات بنى سويف بيانا بشأن تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني.





وأكد البيان أن مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف قرر تجميد مستحقات الفريق الأول لكرة القدم بعد فقد الفريق 7 نقاط بعد 3 مباريات متتالية منهم مباراتان على ستاد بنى سويف وعدم حفاظ الفريق على تقدمه بهدف فى اخر 3 مباريات بجانب توقيع غرامة مالية على اللاعبين المشاركين فى هزيمة الفريق أمام نادى بنى سويف تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب وذلك لحين تحسن النتائج والترتيب العام فى الجدول.





واكد مسوؤلي التليفونات بنى سويف خلال البيان رحيل أيمن الجمل المدير الفنى، وقيام مجلس الإدارة بقبول الاعتذار متمنيا له التوفيق خلال المرحلة القادمة.





وذكر البيان بأنة تقرر تحويل لاعبان من الفريق للتحقيق, لعدم المثول للقرارات، بجانب تمرد الفريق وعدم نزول التدريبات الجماعية.





كما اشار البيات ان نادى تليفونات بنى سويف قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والادارية لحفظ حقوقه، وان مجلس الإدارة اتخذ قرارا بتصعيد فريق 97 ليحل محل الفريق الأول، ويدرس استكمال المسابقة بفريق 97 وهم أبناء النادى، ويؤكد النادى على تطبيق المباديء وأنه لن يكون هناك وجود لأى متأمر أو متخاذل داخل الفريق.



