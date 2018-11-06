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يرى خافيير زانيتي، لاعب إنتر ميلان السابق، أن مباراة الأفاعي ضد برشلونة الإسباني ستكون صعبة ومعقدة للغاية، بسبب ما يزخر به الفريق الكتالوني من إمكانيات عالية وجودة في جميع الخطوط، مؤكداً في الوقت نفسه، على أن الشعب الأرجنتيني لا يدرك ما يمثله ليونيل ميسي بالنسبة للعالم.





كورة أون لاين لايف | مباراة Barcelona VS Inter Milan | يلا شوت | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | HD









في مواجهة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة العالمية، يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء 6 -11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كورة أون لاين لايف | مباراة Barcelona VS Inter Milan | يلا شوت | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | HD





مقدمة عن اللقاء:

يدخل برشلونة مباراة اليوم وهو في حالة فنية رائعة بعدما عاد لتصدر الدوري، وحقق فوزا كاسحا مؤخرا على الريال بخماسية في الكلاسيكو، وسيتسلح البرسا في مباراة اليوم بعودة نجمه الأول ليونيل ميسى والذي انضم لقائمة الفريق لمواجهة البطل الإيطالي.





كورة أون لاين لايف | مباراة Barcelona VS Inter Milan | يلا شوت | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | HD





وكان فريق برشلونة قد تغلب على إنتر ميلان في الجولة الماضية من دور المجموعات بثنائية ألبا وألكانتارا في المباراة التي جمعتهما على الكامب نو.





كورة أون لاين لايف | مباراة Barcelona VS Inter Milan | يلا شوت | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | HD





على الجانب الأخر يدخل فريق الإنتر مباراة اليوم من أجل تحقيق فوز مهم والمنافسة على تصدر المجموعة، والحفاظ على حقوقه، خاصة في ظل وجود مطاردة من توتنهام، ويحتل الإنتر المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط.





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ترتيب المجموعة:

يحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط حققها من 3 انتصارات وهذا هو ترتيب المجموعة بالكامل:

1- برشلونة: 9

2- إنتر ميلان: 6

3- توتنهام: 1

4- بي إس في: 1





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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.





كورة أون لاين لايف | مباراة Barcelona VS Inter Milan | يلا شوت | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | HD





التشكيل المتوقع لإنتر ميلان:

سمير هاندانوفيتش- كوادو أسامواه - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار - دنيلو دامبروزيو- مارسيلو بروزوفيتش - ماتياس فيتشينو - أنطونيو كاندريفا - رادجا ناينجولان- إيفان بيريشيتش - ماورو إيكاردي.





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على الجانب الأخر سيبدأ البرسا بتشكيل مكون من: تير شتيجن.- جوردي ألبا - كليمنت لنجليت - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو- آرثور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش- فيليبي كوتينيو - لويس سواريز – رافينيا.





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