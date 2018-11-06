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الحكم بالسجن على برلماني معارض في تركيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:04 م
الحكم بالسجن على برلماني معارض في تركيا
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وكالات
 

أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن سنتين ونصف السنة بتهمة الإرهاب على محمود توغرول النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والمتعاطف مع الأكراد.

 

وأدين البرلماني في الترويج للدعاية لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا، وذلك خلال خطابين له ألقاهما في عام 2016.

 

ويتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، بدعم العمال الكردستاني.

 

وبشكل عام صدرت أحكام بالسجن بحق 16 عضوا من حزب الشعوب الديمقراطي، غالبيتهم بتهم الإرهاب، وأبرزهم زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش. ولا يزال 10 من أعضاء الحزب رهن الاعتقال.

 

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد تحدث في وقت سابق عن احتجاز ما لا يقل عن 5 آلاف من أعضائه منذ شهر يوليو عام 2016، حين شهدت تركيا محاولة فاشلة لانقلاب عسكري.

 

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