بول بيا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للكاميرون لولاية سابعة

أدى الرئيس الكاميروني، بول بيا، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لولاية سابعة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي .

وطالب بول بيا، البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يحكم الكاميرون منذ عام 1982، مسلحي بلاده بالتخلي عن أسلحتهم، مهدداً في الوقت نفسه بالعمل العسكري.

وأوضح بيا، حسبما نقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات للنظر في المظالم التي رفعها المعلمون والمحامون من خلال "تسريع عملية اللامركزية".