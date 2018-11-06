الذهب يتراجع عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود الدولار الأمريكي وترقب نتائج انتخابات الكونجرس.





وهبط المعدن الأصفر مع ترقب المستثمرين نتائج انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة والتي بدأت اليوم وتأثيرها على الأسواق المالية.





كما ينتظر المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع عدد فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال سبتمبر الماضي.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.5% إلى 1226.30 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5% إلى 1225.08 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07% إلى 96.346.



