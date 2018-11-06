تشكيل هجومي لباريس سان جيرمان أمام نابولي

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : بوفون





خط الدفاع : ماركينيوس - تياجو سيلفا - كيهرير - مونييه





خط الوسط : فيراتي - دراكسلر - بيرنات - دي ماريا





خط الهجوم : مبابي - نيمار دا سيلفا



