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نواب المدن المحررة في العراق يعلنون رفضهم للموازنة المالية الحالية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:38 م
نواب المدن المحررة في العراق يعلنون رفضهم للموازنة المالية الحالية
أرشيفية
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الفجر
 

كشفت "روسيا اليوم" أن نواب المدن المحررة أعلنوا رفضهم للموازنة المالية الحالية، وطالبوا بإعادتها للحكومة وتعديلها، بما يضمن تخصيص أموال تتناسب مع الضرر الذي لحق بهذه المدن.

 

وهدد نواب المدن والمحافظات المحررة بمقاضاة ومحاسبة كل من ساهم في عدم إكمال الدرجات الوظيفية "حركة الملاك " لتلك المحافظات، لحرمان الآلاف من أبنائها من التعيين.

 

وقال القيادي في تحالف المحور الوطني، النائب عادل خميس المحلاوي في بيان: "للأسف الشديد فوجئنا بموازنة ظالمة لعام 2019، بحق المحافظات المنكوبة، وهنا أوجه سؤالي للحكومة التي وضعت الموازنة، هل تعلمون ما حصل في تلك المحافظات المدمرة وحجم الخراب الذي حل بها، وكيف هو وضع أهلها المأساوي الذين لازال مئات الآلاف منهم يعيشون في المخيمات بوضع كارثي لا يمكن وصفه في بيان".

 

وتابع: "حيث أن المحافظات المنكوبة ظلمت طوال السنين الماضية في أوجه مختلفة، ومن تلك الأوجه حرمانها من الدرجات الوظيفية للسنوات الأربع الماضية، وعدم تعويضها في موازنة 2019".

المزيد عن: نواب المدن المحررة الموازة الجديدة المدن المحررة العراق
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