kora star لايف شاشة كاملة HD.. مشاهدة أفضل صورة لمباراة ليفربول والنجم الاحمر (بث مباشر) الآن Live liverpool

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يحل نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح ضيفًا على النجم الأحمر الصربى فى الثامنة مساء اليوم بملعب "ريد ستار ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أوروبا فى مباراة تشهد غياب شيردان شاكيرى لاعب "الريدز" لأسباب سياسية.





وكانت تقارير صحفية إنجليزية ذكرت، فى وقت سابق، أن شيردان شاكيرى صاحب الأصول الألبانية قد يتعرض لهجوم من جماهير الفريق الصربى، بسبب الصراع السياسى بين البلدين، والذى تدخل فيه اللاعب فى مونديال روسيا، بطريقة مستفزة بعد هدفه فى صربيا، لذا تقرر استبعاده من القائمة.

شاشة كاملة HD.. مشاهدة أفضل صورة لمباراة ليفربول والنجم الاحمر (بث مباشر) الآن Live liverpool





ألبانيا وصربيا تجمعهما عداوة تاريخية بسبب الصراعات السياسية والحروب التى دارت بينهما فى الماضى، حيث ترفض صربيا الاعتراف بإقليم كوسوفو كدولة مستقلة، فى الوقت الذى تؤمن فيه ألبانيا بوجود دولة "ألبانيا العظمى" والتى تضم الإقليم بالإضافة إلى بعض الأجزاء من صربيا.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولى الايطالى صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

شاشة كاملة HD.. مشاهدة أفضل صورة لمباراة ليفربول والنجم الاحمر (بث مباشر) الآن Live liverpool





ويسعى ليفربول لتكرار فوزه على النجم الأحمر الصربى فى مباراة اليوم لتعزيز آماله فى التأهل لدور الـ16 وضمان الاحتفاظ بصدارة المجموعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ونابولى بملعب "آنفيلد" فى الجولتين الاخيرتين.





ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول على الصعيد الاوروبى بعدما سجل "هدفين" فى مباراة الجولة الثالثة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، وانتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

شاشة كاملة HD.. مشاهدة أفضل صورة لمباراة ليفربول والنجم الاحمر (بث مباشر) الآن Live liverpool





واختار يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، 21 لاعباً في قائمة مباراة اليوم وهم فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، مينوليه، روبرتسون، أوريجي، سولانكي، ماتيب، كيلهير، أرنولد.



