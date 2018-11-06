بث حي hd الاستديو التحليلي الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | شاهد مباراة Liverpool اليوم | بث مباشر
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:35 م
موعد مباراة ليفربول القادمة سيكون اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر في تمام الساعة 20.55 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة ليفربول والنجم الأحمر تتابعونها في بث مباشر اليوم على قناة beIN SPORTS HD1.
بث حي hd الاستديو التحليلي الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | شاهد مباراة Liverpool اليوم | بث مباشر
محمد صلاح
لا بديل أمام نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح سوى تحقيق الفوز عندما يحل ضيفاً على النجم الأحمر الصربى الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب المركز الثالث.
بث حي hd الاستديو التحليلي الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | شاهد مباراة Liverpool اليوم | بث مباشر
ويدرك محمد صلاح ورفاقه أن الفوز على النجم الأحمر الصربى فى مباراة الغد سيعزز آمال ليفربول فى التأهل لدور الـ16 وضمان الاحتفاظ بصدارة المجموعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ونابولى بملعب "آنفيلد" فى الجولتين الأخيرتين.
ويدرك محمد صلاح ورفاقه أن الفوز على النجم الأحمر الصربى فى مباراة الغد سيعزز آمال ليفربول فى التأهل لدور الـ16 وضمان الاحتفاظ بصدارة المجموعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ونابولى بملعب "آنفيلد" فى الجولتين الأخيرتين.
بث حي hd الاستديو التحليلي الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | شاهد مباراة Liverpool اليوم | بث مباشر
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