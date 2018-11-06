كورة ستار|مشاهدة مباراة ليفربول (دوري ابطال اوروبا) الآن| شاهد مباراة ليفربول والنجم الاحمر مجانا بدون تقطيع| Bein Match



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كورة ستار|مشاهدة مباراة ليفربول (دوري ابطال اوروبا) الآن| شاهد مباراة ليفربول والنجم الاحمر مجانا بدون تقطيع| Bein Match



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موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 7:55 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:55 مساء بتوقيت السعودية

كورة ستار|مشاهدة مباراة ليفربول (دوري ابطال اوروبا) الآن| شاهد مباراة ليفربول والنجم الاحمر مجانا بدون تقطيع| Bein Match





