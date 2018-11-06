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(يلا شوت) مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:32 م
(يلا شوت) مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live
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محمد الشيخ
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة (يلا شوت) مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ليفربول live - كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الأحمر (محمد صلاح salah) | كورة ستار | kora star | رابط مباشر حيثُ يلتقي فريق النجم الأحمر الصربي على ملعبه نظيره ليفربول الإنجليزي مساء يوم غدٍ الثلاثاء والموافق 6 نوفمبر في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول والنجم الأحمر يلا شوت yalla shoot كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online كورة ستار kora star ماي كورة

                                          

موعد مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر موعد مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر

موعد مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر موعد مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر

موعد مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر موعد مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر

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تشكيلة مباراة ليفربول والنجم الأحمر

تشكيلة ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد

الوسط: فابينيو - جورجينيو فينالدوم - ساديو ماني - شيردان شاكيري

الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو

                                    

تشكيلة النجم الأحمر:

حراسة المرمى: ميلان بوريان

الدفاع: ماركو جوبيليتش - سردان بابيتش - ميلوش ديجينيك - فيليب ستويكوفيتش

الوسط: برانكو يوفيتشيتش - نيناد كريستيتشيتش - سلافوليوب سرنيتش - لورينزو إبيسيلي

الهجوم: الفاردو بن نابوهاني - ريتشموند بوكي

 

بث مباشر مباراة ليفربول وريد ستار بلجراد | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر | مشاهدة دوري الابطال

                                                       

يلا شوت| بث مباشر.. مباراة ليفربول ضد النجم الاحمر في دوري ابطال اوروبا| تابع لايف

                                            

لايف HD | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (دوري ابطال اوروبا)

 

ويمكنكم مشاهدينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد النجم الأحمر الصربي عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع يوتيوب YouTube ويلعب النجم الأحمر مع ليفربول الانجليزي على ملعبه، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة، و8:55 بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 بتوقيت الإمارات، مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وريد ستار بلجراد.

 

موعد مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر - موعد مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر بث مباشر

Kora cafe| مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 دوري ابطال اوروبا (بدون تقطيع)

                                

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