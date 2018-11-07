مشاركون بمنتدى شباب العالم يكشفون لـ"الفجر" كواليس الـ4 أيام في شرم الشيخ

- مصطفى ثابت: جميع الجلسات كانت ثرية للغاية والأحاديث في صلب الموضوعات المحددة " الفجر " ترصد آراء عدد من شباب المحافظات المشاركين في منتدى شباب العالم، حيث قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، وأحد الشباب المشاركين في المنتدى من أبناء محافظة الفيوم، إ ن هناك نماذج شبابية إيجابية في كل المجالات ظهرت خلال المنتدى في نسختيه الأولى والثانية، وشرم الشيخ تبهر العالم كمدينة مستضيفة للسلام، متابعا أن جميع الجلسات كانت ثرية للغاية والأحاديث في صلب الموضوعات المحددة للتحاور بشأنها خلال المنتدى. مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، وأحد الشباب المشاركين في المنتدى من أبناء محافظة الفيوم، إ

الفجر "، أن لقاء الرئيس مع مبعوثي الاعلام الاجنبي لمصر كان ناجحا ورائعا، وتحدث عن حقوق مصر التنموية وحرصها على امنها، خاصة المائي ودفاعها عن حصتها في مياه النيل مع عدم اعاقة بناء سد النهضة. وأضاف ثابت لـ""، أن لقاء الرئيس مع مبعوثي الاعلام الاجنبي لمصر كان ناجحا ورائعا، وتحدث عن حقوق مصر التنموية وحرصها على امنها، خاصة المائي ودفاعها عن حصتها في مياه النيل مع عدم اعاقة بناء سد النهضة.

- بناء قادة المستقبل ومنتديات موازية بـ"قنا" لتعميم الفكرة وأكد محمد عبد الستار، أمين شباب حزب مستقبل وطن بقنا، إن المنتدى ناقش العديد من المحاور الهامة من بينها التعليم، الإعلام، الفن، وتأثيراتها، والعمل التطوعي وكيفية استغلاله، وكيف نبني قادة المستقبل، كل ذلك من خلال جلسات موازية تم محاضرتها.

الفجر "، إلى أن المنتدى ناقش هذا العام العديد من القضايا الهامة والمحورية، التي تهتم بتنمية القارة الإفريقية، وقضايا مكافحة الإرهاب، والتطرف الفكري، ودور الشباب في مواجهة تلك القضايا التي تؤثر بالسلب علي قاطرة التنمية في مختلف دول العالم. وأشار عبد الستار لـ""، إلى أن المنتدى ناقش هذا العام العديد من القضايا الهامة والمحورية، التي تهتم بتنمية القارة الإفريقية، وقضايا مكافحة الإرهاب، والتطرف الفكري، ودور الشباب في مواجهة تلك القضايا التي تؤثر بالسلب علي قاطرة التنمية في مختلف دول العالم.

وتابع أنه سيتم نقل كافة التجارب والمعلومات التي تم اكتسابها، وذلك من خلال تدشين مؤتمرات وندوات وجلسات حوارية، يتم فيها دعوة الشباب بمحافظة قنا، من أجل تعميم الفكرة، وخلق جيل قادر على أن يكون قائد في المستقبل، وذلك للعمل على إعلاء مصلحة الوطن، خاصة وأن الرئيس السيسي أولى أهمية كبيرة للشباب، منذ بدء توليه رئاسة البلاد، حيث تم عقد نحو 6 مؤتمرات للشباب خلال الأعوام الماضية، لكن يظل منتدى شباب العالم، هو الحدث الأهم منذ انطلاق عام الشباب.







- جهود مكثفة لتحقيق أهداف ذوي القدرات العظيمة وأعربت ندى أحمد، ابنة محافظة الإسكندرية، وسفيرة ذوي الاحتياجات الخاصة، عن سعادتها البالغة لجلوسها بجوار الرئيس السيسي، خلال فعاليات جلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام"، في اليوم الثاني من انطلاق منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ. وقالت ندى لـ"الفجر": "شكرًا لإتاحتي شرف الجلوس بجوار فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في منتدي شباب العالم ٢٠١٨، كانت من أروع لحظات حياتي بتلقيبي لقب سفيرة ذوي القدرات العظيمة".

وتابعت: "سأبذل كل جهودي لكي أحقق أهداف ذوي القدرات العظيمة، وإتاحتهم فرص لصناعة كل ما بداخلهم من تطوير وانجازات، انها البداية وليست النهاية".









- الشباب هم من سيقودون قطار التنمية وأوضح محمد فواز، عضو حزب مستقبل وطن بسوهاج، أنه سعيد بالمشاركة الشبابية التي بلغت أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم، وأن الرئيس السيسي أكد في إحدى الجلسات العامة أن المنتدى سيصدر توصية تتعلق بدور مصر ومستقبلها في أفريقيا.

وأضاف أن الاستفادة من المنتدى مشاركة مختلف الجنسيات والثقافات ينمي المهارة لدى الشاب المصري، وأن يحسن صورة المصريين في كافة بلدان العالم ويعلي من شأن مصر، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من المنتدى أن الشباب هم من سيقودون قطار التنمية، مما يدعم العلاقات ويقرب وجهات النظر بعد المشاركة وإطلاع الشباب على ثقافات بعضهم.









- الاهتمام بمسارح المحافظات واستخراج المواهب كما شاركت إيمان عبد الهادي، عضو مجلس إدارة شباب "تحيا مصر"، والمكتب الإعلامي، ومن ابناء مدينة المنصورة، والتقت بوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وطالبتها بالاهتمام بالمسارح في المحافظات واستخراج المواهب منها ودعمها، مؤكدة البدء في الصعيد يليها الانتقال للمحافظات.

الفجر "، أنها استفادت بلقائها عدد من الوزراء والسفراء، لكسر الحواجز بالتعامل المباشر معهم، مضيفة أنها شاركت من خلال التسجيل بالموقع، وقدمت سيرتها الذاتية، والهدف من المشاركة، وتم اختيارها بناءً على ذلك. وأوضحت عبد الهادي لـ""، أنها استفادت بلقائها عدد من الوزراء والسفراء، لكسر الحواجز بالتعامل المباشر معهم، مضيفة أنها شاركت من خلال التسجيل بالموقع، وقدمت سيرتها الذاتية، والهدف من المشاركة، وتم اختيارها بناءً على ذلك.





- دور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب وحظيت محافظة بني سويف، بمشاركة إيجابية وفعالة بمنتدى شباب العالم، في مدينة السلام شرم الشيخ، حيث شارك الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، في المنتدي، وعبر عن سعادته الغامرة لمشاركته في افتتاح الفعاليات، للعام الثاني على التوالي.

الفجر "، إن المنتدى ناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتي من خلال جلساتها عبر شباب العالم عن رؤاهم وطرح أفكارهم وتبادلو تجاربهم، خاصة موضوعات السلام الذي يتم من خلاله مناقشة العديد من القضايا منها الأمن المائي، والمساعدات الإنسانية، دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام، والتعاون الأورومتوسطي، ودور القوة الناعمة فى مواجهة التطرف الفكرى والإرهاب، وما بعد الحروب والنزاعات. وقال رئيس الجامعة لـ""، إن المنتدى ناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتي من خلال جلساتها عبر شباب العالم عن رؤاهم وطرح أفكارهم وتبادلو تجاربهم، خاصة موضوعات السلام الذي يتم من خلاله مناقشة العديد من القضايا منها الأمن المائي، والمساعدات الإنسانية، دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام، والتعاون الأورومتوسطي، ودور القوة الناعمة فى مواجهة التطرف الفكرى والإرهاب، وما بعد الحروب والنزاعات.





- فرصة عظيمة للترويج للسياحة كما أكد مجدي بيومي، أحد المشاركين في المنتدى، وأمين سر لجنة السياحة بالنواب، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن منتدى شباب العالم كان فرصة عظيمة للترويج للسياحة، خاصة وأنه شهد حضور للشباب من مختلف دول العالم، ويعد خير ترويج للسياحة المصرية.

وأشار أمين سر لجنة السياحة، إلى أنه تم استغلال الحدث العالمي للترويج للسياحة، بعرض أفلام تسجيلية عن الآثار المصرية وجميع المواقع في مختلف الجمهورية، وذلك بمثابة خريطة لكل المواقع الآثرية، فضلًا عن السياحة الاستشفائية والدينية، ولا مانع من زيادة عدد من المواقع، خاصة وأن المنتدى يحظى باهتمام إعلامي عالمي.

ولفت حسام العمدة، أحد المشاركين، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وامين عام حزب مستقبل وطن ببني سويف، إلى أن منتدى شباب العالم، يعتبر منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام.

كما أشار مصطفى الفيومي، أمين شباب حزب مستقبل وطن ببني سويف، إلى أن المنتدي يعتبر فرصة للشباب من جميع دول العالم للحوار الجاد والمباشر سواء مع بعضه البعض أو مع صناع القرار والمسؤولين حول العالم، مضيفًا أنه سيحقق لمصر مكاسب عديدة على مستويات متنوعة سواء الأمنية والسياسية والسياحية والاقتصادية.









- إنشاء منظمة للأمم المتحدة الإفريقية للشباب الفجر "، أنه قدم مقترحًا من خلال مشاركته في جلسة أفريقيا 2063، بإنشاء منظمة للأمم المتحدة الإفريقية للشباب، على غرار منظمة الأمم المتحدة، خاصة وأن مصر ستترأس اجتماع الاتحاد الافريقي المقرر انعقاده في 2019. وأوضح أحد الشباب المشاركين من محافظة الأقصر، الدكتور محمود متولي، أمين عام الشباب لحزب مستقبل وطن، في تصريحات خاصة لـ""، أنه قدم مقترحًا من خلال مشاركته في جلسة أفريقيا 2063، بإنشاء منظمة للأمم المتحدة الإفريقية للشباب، على غرار منظمة الأمم المتحدة، خاصة وأن مصر ستترأس اجتماع الاتحاد الافريقي المقرر انعقاده في 2019.

وقدم محمد شاهين، مدير تطوير الأعمال بإحدى الشركات في محافظة الأقصر، 5 مقترحات، خلال مشاركته في جلسة حول أجندة أفريقيا 2063، والتي ناقشت عدة محاور من بينها محاربة الارهاب، ونشر الاستقرار وتفعيل دور الشباب والاعتماد عليهم.





- إنشاء جامعة إفريقية الفجر "، أنه اقترح إنشاء جامعة إفريقية، تهدف إلى تعظيم الموارد الإفريقية وحماية ثرواتها، وعمل هوية إفريقية موحدة لأبناء القارة السمراء، مما يعود عليهم بالنفع داخل دولها، ومن شأنها بيان الاستعلام الأمني لحاملها، لتقليص التحديات الأمنية التي تواجهها معظم الدول. وعن المقترحات التي قدمها الشاب الأقصر، أكد شاهين لـ""، أنه اقترح إنشاء جامعة إفريقية، تهدف إلى تعظيم الموارد الإفريقية وحماية ثرواتها، وعمل هوية إفريقية موحدة لأبناء القارة السمراء، مما يعود عليهم بالنفع داخل دولها، ومن شأنها بيان الاستعلام الأمني لحاملها، لتقليص التحديات الأمنية التي تواجهها معظم الدول.





- دعم دور مصر المحوري والرائد في نشر قيم السلام العالمي وأضاف أحمد الجندي، أمين عام الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، خلال مشاركته في منتدى شباب العالم عن الحزب، أن النجاح المبهر وغير المسبوق الذي حققه منتدى شباب العالم، برعاية الرئيس السيسي، بعث بمجموعة من الرسائل المهمة والعاجلة للعالم كله، ومن أهم تلك الرسائل، أن مصر أصبحت دولة مؤسسات، وأن الدستور والقانون هو منهاج عمل راسخ داخل جميع مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن منتدى شباب العالم يدعم وبقوة دور مصر المحوري والرائد في نشر قيم السلام العالمي، ومواجهة الإرهاب والتطرف ونبذ العنف.







- أحد الشباب المشارك بمنتدى شباب العالم: الرئيس السيسي كسر القيود بين المسؤول والمواطن الفجر "، إنه تحدث مع العديد من الشباب المشارك من أفواج بولندا والسنغال والبرازيل، الذين أكدوا أنهم يتمنون المشاركة في المنتدى خلال الأعوام المقبلة، لما استفادوا به من مشاركتهم هذا العام، مضيفًا أن محاور المنتدى دارت حول الأعمدة السبعة المكونة للشخصية المصرية، وهي الحضارات المتعاقبة التي مرت على الشخصية المصرية؛ حيث بدأ المؤتمر في جلسته الافتتاحية بتكريم للكاتب الكبير ميلاد حنا الذي اقتبس فكرة المؤتمر لهذا العام من كتابه. كما قال المهندس علي جبر، أحد أبناء محافظة بورسعيد المشاركين في منتدى شباب العالم لـ""، إنه تحدث مع العديد من الشباب المشارك من أفواج بولندا والسنغال والبرازيل، الذين أكدوا أنهم يتمنون المشاركة في المنتدى خلال الأعوام المقبلة، لما استفادوا به من مشاركتهم هذا العام، مضيفًا أن محاور المنتدى دارت حول الأعمدة السبعة المكونة للشخصية المصرية، وهي الحضارات المتعاقبة التي مرت على الشخصية المصرية؛ حيث بدأ المؤتمر في جلسته الافتتاحية بتكريم للكاتب الكبير ميلاد حنا الذي اقتبس فكرة المؤتمر لهذا العام من كتابه.

الفجر "، إن الرئيس السيسي، كسر القيود بين المسؤول والمواطن ومن ضمنها الشباب، مؤكدًا أنه تحدث مع العديد من شباب العالم عن جمال الطبيعة التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر من شواطئ، وأيضا محدثهم عن السياحة العلاجية التي تتميز بها رمال سفاجا. وطالب الشباب الأوروبي المشارك في المنتدى بزيارة البحر الأحمر ليستمتعوا بجمال الطبيعة الذي حباها الله للمحافظة. كما شارك هاني سعد عمر، ابن محافظة البحر الأحمر، في فعاليات منتدى شباب العالم، وقال "حمد" لـ""، إن الرئيس السيسي، كسر القيود بين المسؤول والمواطن ومن ضمنها الشباب، مؤكدًا أنه تحدث مع العديد من شباب العالم عن جمال الطبيعة التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر من شواطئ، وأيضا محدثهم عن السياحة العلاجية التي تتميز بها رمال سفاجا. وطالب الشباب الأوروبي المشارك في المنتدى بزيارة البحر الأحمر ليستمتعوا بجمال الطبيعة الذي حباها الله للمحافظة.









- تجربة تستحق الإشادة وتنوع بين الثقافات وتبادل للخبرات وقال الدكتور أحمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم ترسيخ لمكانة مصر الدولية وفرصة هامة للتقارب بين شباب العالم ومناقشة قضايا تهم جميع الشباب ليس في مصر فحسب بل في جميع دول العالم، وهو رسالة لكل أنحاء العالم أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان والسلام، مضيفًا أن جلسات المنتدى كانت أكثر من رائعة، وما أعجبه هو التنوع والاختلاف في ورش العمل.

وأضافت إيمان محمد، إحدى المشاركات بالمنتدى، أنه تضمن عدد من القضايا الهامة، وورش عمل أعطتنا ثقة ومهارة وخبرة، وحرصت على التنوع وضم الجنسيات المختلفة لكل الورش، واستفدنا من تنوع القضايا في الدول المختلفة، وتجارب الاخرين نحو كافة المحاور.





- المنتدى رسالة سلام للعالم.. ويؤكد ريادة مصر عربيًا وإفريقيا وعالميًا الفجر "، إن المنتدى رسالة سلام للعالم يؤكد ريادة مصر عربيًا وإفريقيًا وعالميًا، مضيفًا أن المنتدى تناول العديد من الجلسات الهامة مثل جلسة "قادة المستقبل"، والتي تهدف لتمكين الشباب وتأهيلهم، وجلسة "سيناء" وهو موضوع هام للغاية، فضلًا عن افتتاح مسرح شباب العالم، وشارك فيه عدد كبير من أصحاب المواهب والفنانين من العالم أجمع. كما قال حسام فهمي، أحد المشاركين من دمياط لـ""، إن المنتدى رسالة سلام للعالم يؤكد ريادة مصر عربيًا وإفريقيًا وعالميًا، مضيفًا أن المنتدى تناول العديد من الجلسات الهامة مثل جلسة "قادة المستقبل"، والتي تهدف لتمكين الشباب وتأهيلهم، وجلسة "سيناء" وهو موضوع هام للغاية، فضلًا عن افتتاح مسرح شباب العالم، وشارك فيه عدد كبير من أصحاب المواهب والفنانين من العالم أجمع.

ولفت محمد حمود، أحد المشاركين، إلى أن المنتدى فرصة قوية لتبادل الثقافات بين الدول ونتمنى أن يتكرر في دول أخرى، وتكون مصر هي ملتقى كل الثقافات، موضحًا أن المنتدى عبارة عن ورش عمل لطرح أفكار، وقامت الوفود بلقاء الوزراء والتنفيذيين في محاولات لطرح مبادرات بالمحافظات، كما أن التعارف بين الوفود يجعلنا نستفيد ونعرف الكثير عن تقاليد دول العالم.





- شباب الغربية: مصر آمنة وأحد الشباب الروس دعا أصدقائه لزيارة مصر عبر " فيسبوك " كما أبدى أحمد المنشاوي، أحد أبناء الغربية، عن سعادته بالمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، وسط حشود من شباب وقادة العالم على أرض مدينة السلام شرم الشيخ، لقطع المسافات بين الدول، وتسهيل التواصل فيما بينهم من خلال طرح قضايا وموضوعات تهم كافة الفئات الشبابية حول العالم من خلال مبادرات وجلسات يشهدها مبدعي ومفكري وقادة الرأي في أنحاء العالم.

الفجر "، بأحد الندوات التي طرحت فيها فكرة "صندوق الإدمان" الذي يضم 2 مليون متطوع، وتهدف لنشر حملات التوعية في صعيد مصر، للحد من مشاكل الإدمان، ومن هنا قرر التطوع لعمل بروتوكول تعاون مع "صندوق الادمان" لتوعية شباب الغربية من الإدمان، وليس فقط المواد المخدرة ولكن إدمان مواقع الإنترنت بالأخص "المواقع الإباحية" للحد من ظاهرة التحرش الجنسي، والفساد السلوكي لدى الشباب. وأشاد المنشاوي لـ""، بأحد الندوات التي طرحت فيها فكرة "صندوق الإدمان" الذي يضم 2 مليون متطوع، وتهدف لنشر حملات التوعية في صعيد مصر، للحد من مشاكل الإدمان، ومن هنا قرر التطوع لعمل بروتوكول تعاون مع "صندوق الادمان" لتوعية شباب الغربية من الإدمان، وليس فقط المواد المخدرة ولكن إدمان مواقع الإنترنت بالأخص "المواقع الإباحية" للحد من ظاهرة التحرش الجنسي، والفساد السلوكي لدى الشباب.



وقدم أمير صلاح، طالب بجامعة طنطا، الشكر للرئيس السيسي، لمساهمة في إقامة مثل هذا المؤتمر على أرض مصر، مضيفًا أنه سعيد بالمشاركة لأول مرة في منتدى شباب العالم، وكان يتمنى مشاركة مجموعة أكبر من شباب المحافظة، موضحًا أن المنتدى كان الدفعة التي تقطع ألسنة الشائعات عن وجود إرهاب وتطرف في مصر، قائلا في أحد الجلسات إنه قابل شاب روسي كان متخوف من المجئ إلى مصر وبعد الاستقبال الحافل الذي لقاه قام بتحميل صورة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" داعيًا أصدقائه لزيارة مصر، وكانت خير رسالة على نجاح منتدى شباب العالم 2018.