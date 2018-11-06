رابط YouTube مجاني لمشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا | يوتيوب لايف HD | يلا شوت | كول كورة لايف
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:31 معيد طارق
رابط YouTube مجاني لمشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا | يوتيوب لايف HD | يلا شوت | كول كورة لايف
دخل الفرعون المصري محمد صلاح صاحب الـ26 عامًا التاريخ مع ليفربول بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل للهدف 50 خلال 65 مباراة، محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم الإسباني فرناندو توريس.
رابط YouTube مجاني لمشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا | يوتيوب لايف HD | يلا شوت | كول كورة لايف
وتعد صربيا الوجهة رقم 14 للجناح المصري في دوري أبطال أوروبا، منذ أول ظهور له في المسابقة بالثامن من أغسطس عام 2012 بقميص بازل السويسري (طالع التفاصيل).
رابط YouTube مجاني لمشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا | يوتيوب لايف HD | يلا شوت | كول كورة لايف
وستكون مباراة الليلة أول مباراة يخوضها ليفربول أمام ريد ستار خارج الديار منذ أكتوبر 1973، عندما خسر الريدز وقتها بنتيجة (2-1) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
رابط YouTube مجاني لمشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا | يوتيوب لايف HD | يلا شوت | كول كورة لايف
التشكيل المتوقع:
من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون - نابي كيتا - جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - محمد صلاح -ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.
رابط YouTube مجاني لمشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا | يوتيوب لايف HD | يلا شوت | كول كورة لايف
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة ليفربول والنجم الأحمر في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتا تش دي 2.
رابط YouTube مجاني لمشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا | يوتيوب لايف HD | يلا شوت | كول كورة لايف
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