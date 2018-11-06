رابط YouTube مجاني لمشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا | يوتيوب لايف HD | يلا شوت | كول كورة لايف

دخل الفرعون المصري محمد صلاح صاحب الـ26 عامًا التاريخ مع ليفربول بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل للهدف 50 خلال 65 مباراة، محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم الإسباني فرناندو توريس.





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وتعد صربيا الوجهة رقم 14 للجناح المصري في دوري أبطال أوروبا، منذ أول ظهور له في المسابقة بالثامن من أغسطس عام 2012 بقميص بازل السويسري (طالع التفاصيل).





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وستكون مباراة الليلة أول مباراة يخوضها ليفربول أمام ريد ستار خارج الديار منذ أكتوبر 1973، عندما خسر الريدز وقتها بنتيجة (2-1) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





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